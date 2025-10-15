ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦਿੱਗਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦਿੱਗਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ'
ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20ਆਈ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਗੇ।
"ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ," ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਦੁਖਦਾਈ :
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਮਰ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਕਮਿੰਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਖੁੰਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 2020/21 ਵਿੱਚ 2-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।