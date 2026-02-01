ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ 2026: ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ।

ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 9:09 PM IST

1 Min Read
Australian Open 2026 Final: ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

22 ਸਾਲਾ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲਾ ਜੋਕੋਵਿਚ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੋ ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 6-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ 6-2, 6-4 ਅਤੇ 7-5 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ ਜਗਤ ਦੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਟਨੈਸ ਪਾੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ਾਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ

2026 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰੀਨਾ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੂੰ 6-4, 4-6, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਇਹ ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2023 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੂੰ 19.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (AUD $3.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ।

