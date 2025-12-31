ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਡੈਮੀਅਨ ਮਾਰਟਿਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਨ ਪੀੜਤ ?
Damien Martyn in coma: ਡੈਮੀਅਨ ਮਾਰਟਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 1999 ਅਤੇ 2003 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : December 31, 2025 at 12:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਡੈਮੀਅਨ ਮਾਰਟਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Thoughts with Damien Martyn and his family 💛 https://t.co/ZboHc4vAKV— cricket.com.au (@cricketcomau) December 31, 2025
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟੌਡ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ
54 ਸਾਲਾ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 67 ਟੈਸਟ, 208 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 1999 ਅਤੇ 2003 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ 2006 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 88 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ (140) ਨਾਲ 234 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 2006 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 80.33 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 241 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Damien Martyn: Australia's most aesthetically pleasing batsman to watch 😍😍😍— AkCricTalks🎤🇮🇳 (@AKCricTalks) December 15, 2025
Unmatched grace, divine timing, flawless purity – Perfection bows to him.👌👌👌@damienmartyn https://t.co/cnEfKSs4yh pic.twitter.com/392HYikM19
ਡੈਮੀਅਨ ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੈਮੀਅਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ 67 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 46.37 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 4,406 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 23 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5,346 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 37 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।