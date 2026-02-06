ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਗਾਰੂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 6, 2026 at 10:10 PM IST
Josh Hazlewood out: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿੰਸ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡੇਗਾ।
'ਮੈਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼'
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ, ਟੋਨੀ ਡੋਡਮਾਈਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸੁਪਰ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਮੈਚ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
Massive news coming out of the Australian camp ahead of the T20 World Cup.— cricket.com.au (@cricketcomau) February 6, 2026
Full story: https://t.co/gVBdPvapbO pic.twitter.com/oawuyEozqv
'ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਟ-ਦ-ਡੈੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 60 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 7.47 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ 17 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 79 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ
ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੁਇਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।