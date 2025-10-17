ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਖੇਡਣਗੇ 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 17, 2025 at 3:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪਰਥ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 2027 ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ:
ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਫੈਦ ਗੇਂਦ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਫੈਦ ਗੇਂਦ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ 2027 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।"
TRAVIS HEAD ON KOHLI & ROHIT:— Johns. (@CricCrazyJohns) October 17, 2025
" both are white ball greats, probably virat kohli is the greatest white-ball player & rohit sharma is not far behind, opening the batting, hold huge regard what he has able to do - i think they both are going to play the 2027 world cup. it will be… pic.twitter.com/eWfBoAbmYk
'ਤਿਆਰ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ'
ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ (ਰੋਹਿਤ) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ) ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
'ਆਖਰੀ ਮੈਚ'
ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ'
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।