ਜੋਅ ਰੂਟ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ

ਜੋਅ ਰੂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 242 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

Australia vs england joe root
ਜੋਅ ਰੂਟ (FILE PHOTO-AP)
Published : January 5, 2026 at 11:47 AM IST

Joe Root equals Ricky Ponting: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 2025-26 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ 41ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਰੂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ 160 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 242 ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ 15 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ 2026 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ

ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੂਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ 138 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।

ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰੂਟ

ਆਪਣੇ 41ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਟ ਪੰਜ ਘੱਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਂਟਿੰਗ ਨੇ 168 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਰੂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 163ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰੂਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਰੂਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ

ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕੋਰ 211/3 ਸੀ। ਰੂਟ 72 ਅਤੇ ਬਰੂਕ 78 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਸਨ। ਬਰੂਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, 84 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨਾਲ 169 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ ਨਾਲ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨਾਲ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 350 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰੀ

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ 384 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਦੇ 160, ਬਰੂਕ ਦੇ 84 ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ ਦੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਈਕਲ ਨੇਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਬੋਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਪ ਦੇ 5 ਬੱਲੇਬਾਜ਼-

ਖਿਡਾਰੀਦੇਸ਼ਮੈਚਸੈਂਚੁਰੀ (ਸੈਂਕੜਾ)
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰਭਾਰਤ20051
ਜੈਕਸ ਕੈਲਿਸਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ16645
ਰਿਕੀ ਪੋਟਿੰਗਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ16841
ਜੋਅ ਰੂਟਇੰਗਲੈਂਡ16341
ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਕਾਰਾਇੰਗਲੈਂਡ13438

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 5ਵੀਂ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੇਕ ਵੈਦਰਲਡ, ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਕਪਤਾਨ), ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਿਊ ਵੈਬਸਟਰ, ਮਾਈਕਲ ਨੇਸਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ।

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰਾਲੀ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋ ਰੂਟ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ।

