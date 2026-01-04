ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
AUS vs ENG 5th Test: ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ 2025/26 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਹਿਮਦ, ਜਿਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਡੈਡੋਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਡੈਡੋਨ ਬੈਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਆਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲੀ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।"
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹਨ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, 15 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਫੌਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿੰਨਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੌਂਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹਨ।"
14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 50 ਸਾਲਾ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।