ਟੈਸਟ ਚ ਜੋਅ ਰੂਟ ਦੀ 67ਵੀਂ ਫਿਫਟੀ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ
ਜੋਅ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 4, 2026 at 2:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ 2025-26 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (ਐਸਸੀਜੀ) ਵਿਖੇ ਆਖਰੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ 67ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦੇ 66 ਟੈਸਟ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 68 ਟੈਸਟ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।
Most fifties in Test cricket:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 4, 2026
Sachin Tendulkar - 68.
Joe Root - 67*. pic.twitter.com/fgiDBAPS7s
ਰੂਟ ਅਤੇ ਬਰੂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਜੋ ਰੂਟ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, 13ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 57/3 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਬਰੂਕ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 154 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋਅ ਰੂਟ 103 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 8 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ 92 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 78 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਝਾਏ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਊ ਵੈਬਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
England advanced well with the bat before rain curtailed play on the opening day in Sydney 🌧️#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/fZjQopSFIE— ICC (@ICC) January 4, 2026
ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1888 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਪਿਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 5ਵੀਂ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੇਕ ਵੈਦਰਲਡ, ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਕਪਤਾਨ), ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਿਊ ਵੈਬਸਟਰ, ਮਾਈਕਲ ਨੇਸਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ।
ਇੰਗਲੈਂਡ: ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰਾਲੀ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋ ਰੂਟ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ।