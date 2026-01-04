ETV Bharat / sports

ਟੈਸਟ ਚ ਜੋਅ ਰੂਟ ਦੀ 67ਵੀਂ ਫਿਫਟੀ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ

ਜੋਅ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

AUS VS ENG 5TH ASHES TEST
ਜੋਅ ਰੂਟ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ 2025-26 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (ਐਸਸੀਜੀ) ਵਿਖੇ ਆਖਰੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ 67ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦੇ 66 ਟੈਸਟ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 68 ਟੈਸਟ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।

ਰੂਟ ਅਤੇ ਬਰੂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਜੋ ਰੂਟ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, 13ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 57/3 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਬਰੂਕ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 154 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋਅ ਰੂਟ 103 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 8 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ 92 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 78 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਝਾਏ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਊ ਵੈਬਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1888 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਪਿਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 5ਵੀਂ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੇਕ ਵੈਦਰਲਡ, ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਕਪਤਾਨ), ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਿਊ ਵੈਬਸਟਰ, ਮਾਈਕਲ ਨੇਸਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ।

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰਾਲੀ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋ ਰੂਟ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ।

JOE ROOT VS SACHIN TENDULKAR
JOE ROOT 67TH TEST FIFTY
ਜੋ ਰੂਟ ਬਨਾਮ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
ਜੋ ਰੂਟ ਦਾ 67ਵਾਂ ਫਿਫਟੀ
AUS VS ENG 5TH ASHES TEST

