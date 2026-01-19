ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ 'ਚੋਂ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
Published : January 19, 2026 at 12:41 PM IST
ਮੈਲਬੌਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20I ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਲੀ ਬੀਅਰਡਮੈਨ ਅਤੇ ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Australia has named a 17-man squad for the tour of Pakistan ahead of the T20 World Cup: https://t.co/rkQWdcuf6J pic.twitter.com/mHlkuMcvP4— cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2026
ਬੀਅਰਡਮੈਨ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਬੀਅਰਡਮੈਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20I ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਵਰਡਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਨ ਐਬੋਟ, ਬੀਅਰਡਮੈਨ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੀਅਸ, ਐਡਵਰਡਸ, ਮਿਚ ਓਵਨ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ, ਜਾਰਜ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।" ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ (BBL) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਸੀਨ ਐਬੋਟ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਮਹਲੀ ਬੀਅਰਡਮੈਨ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਮਿਚ ਓਵਨ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੌਲੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਟ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।