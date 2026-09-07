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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

AUSTRALIA TEST SQUAD
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 12:47 PM IST

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Australia Test Squad: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ - ਜਿਸਨੂੰ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ

ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਫਾਰਮ ਕਾਰਨ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੱਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਔਸਤ 24.69 ਹੈ।

8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਾਲ-ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਗਏ ਹਨ: ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ।

WTC ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ WTC ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ

ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ, ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ, ਮਾਈਕਲ ਨੇਸਰ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਬਿਊ ਵੈਬਸਟਰ।

SA ਬਨਾਮ AUS ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: 9-13 ਅਕਤੂਬਰ, ਡਰਬਨ
  • ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: 18-22 ਅਕਤੂਬਰ, ਗਕੇਬਰਹਾ
  • ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ: 27-31 ਅਕਤੂਬਰ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ

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TAGGED:

SA VS AUS TEST SERIES 2026
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AUSTRALIA TEST SQUAD

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