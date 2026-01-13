ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ
Alyssa Healy retirement: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਅੱਠ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 13, 2026 at 12:03 PM IST
Alyssa Healy retirement: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਲੋ ਟਾਕ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਹੀਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।
35 ਸਾਲਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ।
A legend of Australian cricket from day one 🌟— ICC (@ICC) January 13, 2026
Read more 👉 https://t.co/BtZj1RwlsJ pic.twitter.com/rET06aoUE6
ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
2010 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੀਲੀ ਨੇ 10 ਟੈਸਟ, 123 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 162 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 275 ਡਿਸਮਿਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੀਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਈ।
ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਹੀਲੀ ਅੱਠ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਮਿਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਬੇਲਿੰਡਾ ਕਲਾਰਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
WPL 2026 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ
ਇਹ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹੀ। ਹੀਲੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ WPL 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।