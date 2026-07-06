WOMENS T20 WORLD CUP: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

WOMENS T20 WORLD CUP: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 151 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 6, 2026 at 6:51 AM IST
ਲੰਡਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਦੀਆਂ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਦੀਆਂ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 17.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 151 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐀7️⃣𝐈𝐀 are Women's #T20WorldCup champions once again 🇦🇺🏆— ICC (@ICC) July 5, 2026
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'ਸੱਤਵੀਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰਜੀਆ ਵਾਲ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਿਸਾ ਪੈਰੀ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ ਬਰੰਟ (ਅਜੇਤੂ 58) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਈਵਰ ਬਰੰਟ ਨੇ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਫ੍ਰੀਆ ਕੈਂਪ (ਅਜੇਤੂ 44) ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਂਪ ਨੇ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
'ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ'
ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਜੋਨਸ (06) ਨੂੰ ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੈਨੀ ਵਿਆਟ-ਹਾਜ (08) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਐਲਿਸ ਕੈਪਸੀ (23 ਦੌੜਾਂ, 20 ਗੇਂਦਾਂ, ਦੋ ਚੌਕੇ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ) ਚੰਗੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਦਿਵਾਈ।
Australia reign supreme once again to seal the Women's #T20WorldCup title in emphatic fashion 👏— ICC (@ICC) July 5, 2026
📝: https://t.co/2rOF2MUQPU pic.twitter.com/waPf5SK7qW
ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਮ ਗਾਰਥ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੈਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ ਬਰੰਟ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਆ ਕੈਂਪ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, 28 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 150 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੋ (ਕਪਤਾਨ), ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ।
ਇੰਗਲੈਂਡ: ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ (ਕਪਤਾਨ), ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ, ਐਲਿਸ ਕੈਪਸੀ, ਟਿਲੀ ਕੋਰਟਨੇ-ਕੋਲਮੈਨ, ਚਾਰਲੀ ਡੀਨ, ਸੋਫੀਆ ਡੰਕਲੇ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ਲੌਰੇਨ ਫਿਲਰ, ਡੈਨੀ ਗਿਬਸਨ, ਐਮੀ ਜੋਨਸ, ਫ੍ਰੀਆ ਕੈਂਪ, ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ, ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ, ਇਜ਼ੀ ਵੋਂਗ ਅਤੇ ਡੈਨੀ ਵਿਆਟ-ਹਾਜ।