ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਬਣੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ

INDIA VS AUSTRALIA: ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

INDIA VS AUSTRALIA
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (X @cricbuzz)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA VS AUSTRALIA: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰਥ ਦੇ ਆਪਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ 26 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਰਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ (8), ਕੋਹਲੀ (0), ਗਿੱਲ (10) ਅਤੇ ਅਈਅਰ (11) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ 31 ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 136 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਕਵਰਥ-ਲੁਈਸ-ਸਟਰਨ (DLS) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ 130 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 26 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।

'ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ'

ਕੰਗਾਰੂ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 21.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਕੈਪ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024-25 ਬਾਰਡਰ-ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਚ ਓਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।

TAGGED:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
AUSTRALIA BEAT INDIA
PERTH STADIUM
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
INDIA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਣੋ S26 Ultra ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.