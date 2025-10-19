ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਬਣੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ
INDIA VS AUSTRALIA: ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 19, 2025 at 5:54 PM IST
INDIA VS AUSTRALIA: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰਥ ਦੇ ਆਪਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ 26 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਰਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ (8), ਕੋਹਲੀ (0), ਗਿੱਲ (10) ਅਤੇ ਅਈਅਰ (11) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ 31 ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 136 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਕਵਰਥ-ਲੁਈਸ-ਸਟਰਨ (DLS) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ 130 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 26 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।
Mitchell Marsh's last five outings— Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2025
⚡️100(106) ODI vs South Africa, Mackay
⚡️85(43) T20I vs New Zealand, Mount Maunganui
⚡️9*(8) T20I vs New Zealand, Mount Maunganui
⚡️103*(52) T20I vs New Zealand, Mount Maunganui
⚡️46*(52) ODI vs India, Perth
He has been in great touch!!… pic.twitter.com/4sjvEZ2q6W
'ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ'
ਕੰਗਾਰੂ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 21.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਕੈਪ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024-25 ਬਾਰਡਰ-ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਚ ਓਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ।
A rain affected game goes Australia's way. On to the next one. 🏟#AUSvIND 👉 2nd ODI 👉 23rd OCT, THURSDAY, 8 AM onwards pic.twitter.com/YiytjhSWkt— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।