ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਆਪਣਾ ਸਕੁਐਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਮ ਕੌਨਸਟੈਡ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 5, 2025 at 4:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲੜੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਜੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕਪਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
The squad is in for the first #Ashes Test, but who would you have in the XI?— cricket.com.au (@cricketcomau) November 5, 2025
Read more: https://t.co/rZFeWdALi2 pic.twitter.com/jIsLsEoQ4U
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜੇਕ ਵੇਦਰਲਡ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੇਕ ਵੇਦਰਲਡ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੌਂਸਟਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਰਲਡ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। 31 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 18 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50.33 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 906 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 41.33 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 248 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਜਾਰਜ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਪਿੱਠ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।"
ਪਹਿਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ
ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਕਪਤਾਨ), ਸੀਨ ਐਬੋਟ, ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡੌਗੇਟ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ, ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ, ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਜੇਕ ਵੇਦਰਲਡ, ਬੀਓ ਵੈਬਸਟਰ।
ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ
ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ, ਸ਼ੋਏਬ ਬਸ਼ੀਰ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਬ੍ਰਾਇਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰਾਲੀ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਓਲੀ ਪੋਪ, ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ, ਜੋ ਰੂਟ, ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ।