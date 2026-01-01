ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਨੇ ਟੀ20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਪਿੰਨਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 1, 2026 at 2:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਜੇਤੂ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹੋਬਾਰਟ ਹਰੀਕੇਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਪਿਨਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਪਿਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਜਾਰਜ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀ-20 ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਮੂਹ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ
ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਟ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।