ਆਖਰੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈੱਸਟ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਲੜੀ

ਐਸ਼ੇਜ਼ 2025-26 ਦੇ 5ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 161 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

AUSTRALIA WON THE ASHES
ਆਖਰੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈੱਸਟ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ (AP PHOTO)
Australia won the Ashes series: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 161 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 2025-26 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 163 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 17 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 31 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 5ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਦੇ 160 ਅਤੇ ਬਰੂਕ ਦੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 384 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੈੱਡ ਦੇ 163, ਸਮਿਥ ਦੇ 137 ਅਤੇ ਵੈਬਸਟਰ ਦੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 567 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 183 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਫਿਰ 342 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਥਲ ਦੇ 154 ਅਤੇ ਬਰੂਕ ਦੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 161 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 202-26 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ 4-1 ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 82 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੌਥਾ ਮੈਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ
ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਟੈਸਟ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 6 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"

"88 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ:
ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 88 ਟੈਸਟ, 40 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 9 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 6026 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 28 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 232 ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਵਾਜਾ ਨੇ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 12 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1554 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ 42 ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 104 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ 9 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 241 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 58 ਹੈ।

ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈੱਸਟ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
FINAL ASHES TEST
ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
AUSTRALIA WON THE ASHES

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

