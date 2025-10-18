AUS vs IND: ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸਿਰਜਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਚਿਨ,ਧੋਨੀ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ
Rohit Sharma in Australia:ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਚਿਨ, ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 499 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਉਸਦਾ 500ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 11ਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 67 ਟੈਸਟ, 273 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 159 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ (664)। ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (550), ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ (538) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (509) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੋਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 58.23 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 990 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਹਿਤ
ਹਿੱਟਮੈਨ ਕੋਲ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸਰ ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 273 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 344 ਛੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ 351 ਛੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 50ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।