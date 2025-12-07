ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
AUS vs ENG 2nd Test 2025: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗਾਬਾ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 177 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 241 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ।
241 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਿਥ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਦਰਲਡ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 334 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 511 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੀ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 259/9 ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਰੂਟ ਮੈਚ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ
ਜੋ ਰੂਟ ਮੈਚ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 138 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਜੈਕ ਕਰੌਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਜੇਕ ਵੇਦਰਲਡ (72), ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ (65), ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (61), ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (63), ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ (77) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 511 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 177 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲੀਡ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ
ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਨਾਲ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਲੀਡ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।