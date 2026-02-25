ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੇਡੇਗਾ ਟੈਸਟ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 6:07 PM IST

AUS vs BAN Test Series Schedule: ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, 13 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਡਾਰਵਿਨ ਵਿੱਚ

ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਮਾਰਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਰਵਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ

ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੌਡ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਰਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।"

AUS ਬਨਾਮ BAN: ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: 13-17 ਅਗਸਤ, ਮਾਰਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਡਾਰਵਿਨ

ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: 22-26 ਅਗਸਤ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ, ਮੈਕੇ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

