ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਭੜਕੇ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਮਾਰਕ ਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
Published : August 16, 2026 at 5:11 PM IST
AUS vs BAN 1st Test: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ - ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਰਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 198 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ।
THE HISTORIC MOMENT FOR BANGLADESH IN TEST CRICKET.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2026
- A Test win in Australia. 🔥 pic.twitter.com/eErRFRSnSw
ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ
ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਂਟ ਕੋਪਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਐਂਡਰਿਊ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਣਗੇ।"
Bangladesh stun Australia to register landmark first Test victory Down Under 👏#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/xQdTVZchm6— ICC (@ICC) August 16, 2026
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ
ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਕ ਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਬਾ ਵਿਖੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਲਟਫੇਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗਾਇਬ ਸਨ - ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, 'ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'"
ਟੀਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ
ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 198 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਨਜ਼ਿਦ ਦੀਆਂ 101 ਅਤੇ ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 426 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 228 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 104 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 284 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।