AUS U19 vs ENG U19: ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?
AUS U19 vs ENG U19 Live Streaming: ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : February 3, 2026 at 10:22 AM IST
AUS U19 vs ENG U19 : 2026 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅੱਜ, 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਦੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਪਨਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਸੈਮੂਅਲ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 77, 60 ਅਤੇ 56 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਓਲੀਵਰ ਪੀਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਲ ਬਾਇਰਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 58 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਚਾਰਲਸ ਲੇਚਮੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਜੇਤੂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਨ ਮੇਅਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੀ ਲਮਸਡੇਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਟ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
AUS U19 ਬਨਾਮ ENG U19: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਫਾਈਨਲ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
AUS U19 ਬਨਾਮ ENG U19 ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
AUS U19 ਬਨਾਮ ENG U19: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਟੀਮ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ U19 ਟੀਮ: ਵਿਲ ਮਾਲਜਚੁਕ, ਨਿਤੇਸ਼ ਸੈਮੂਅਲ, ਸਟੀਵਨ ਹੋਗਨ, ਓਲੀਵਰ ਪੀਕ (ਕਪਤਾਨ), ਐਲੇਕਸ ਲੀ ਯੰਗ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੈਡੇਨ ਡਰਾਪਰ, ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੇਡਨ ਸ਼ਿਲਰ, ਨਡੇਨ ਕੂਰੇ, ਬੇਨ ਗੋਰਡਨ, ਚਾਰਲਸ ਲੈਚਮੰਡ, ਟੌਮ ਹੋਗਨ, ਜੌਨ ਜੇਮਸ, ਵਿਲ ਬਾਇਰਮ, ਕੇਸੀ ਬਾਰਟਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਟੇਲਰ।
ਇੰਗਲੈਂਡ U19 ਟੀਮ: ਬੇਨ ਡਾਕਿੰਸ, ਜੋਸਫ਼ ਮੂਰਸ, ਬੇਨ ਮੇਅਸ, ਥਾਮਸ ਰੀਵਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਕਾਲੇਬ ਫਾਕਨਰ, ਰਾਲਫੀ ਅਲਬਰਟ, ਫਰਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਮੋਰਗਨ, ਜੇਮਸ ਮਿੰਟੋ, ਮੈਨੀ ਲਮਸਡਨ, ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ, ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਲੂਕ ਹੈਂਡਸ, ਐਲੇਕਸ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਵਿਲ ਬੈਨੀਸਨ, ਅਲੀ ਫਾਰੂਕ।