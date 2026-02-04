ਔਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 17 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਔਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
Published : February 4, 2026 at 9:38 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਮੰਡਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਖੇਡਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਖੇਡਾਂ 2026 ਔਲੀ ਵਿੰਟਰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਔਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਮੰਡਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੰਟਰ ਖੇਡਾਂ 2026 12 ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। GMVN ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੋ ਬੀਟਰ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਲੀ GMVN ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਅਰ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਤੋਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। GMVN ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UTDB, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 17 ਟੀਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਹਿੱਸਾ: ਔਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਮਣੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਔਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਔਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਔਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।
- 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਵੀਰਵਾਰ): ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਥਾਨਕ ਸਕੀਇੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹ (ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੌੜ।
- 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਿਨ I: ਅਲਪਾਈਨ ਸਕੀਇੰਗ - ਜਾਇੰਟ ਸਲੈਲੋਮ (ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ), ਸਨੋਬੋਰਡ - ਜਾਇੰਟ ਸਲੈਲੋਮ।
- 15 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਿਨ II: ਅਲਪਾਈਨ ਸਕੀਇੰਗ - ਸਲੈਲੋਮ (ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ), ਸਨੋਬੋਰਡ - ਸਲੈਲੋਮ, ਸਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ - ਸਪ੍ਰਿੰਟ।
- 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਐਤਵਾਰ): ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ।
ਔਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ: ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ GMVN ਔਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। GMVN ਦੇ MD ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਗਰਬਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਲੀ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਊਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।