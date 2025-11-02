ਮੋਗੇ ਦੀ ਧੀ ਰੱਚੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ! ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਹੌਲ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ

ਮੋਗੇ ਦੀ ਧੀ ਰੱਚੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ! ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਹੌਲ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡਿਯਮ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀ-ਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਬਾਂਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਆਪ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ।'
ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ’ਚ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਚ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਡਾਇਆ ਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਮਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹਰਮਨ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆ ਗਿਆ।
ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁਨੂਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਫਰ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ — “ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਵੇਗੀ।”