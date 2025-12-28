Yearender 2025: ਟੈਸਟ 'ਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵ੍ਹਾਈਟਵਾਸ਼, ਇਹ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
Published : December 28, 2025 at 4:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਖੇਡਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇਪਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਜੋ 1999 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 3-0 ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਟੀਮ ਜਮੈਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 47 ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟਵਾਸ਼
ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 408 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 85ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਰਮਨ ਖਿਡਾਰੀ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਸਵੈਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਦੌਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਕੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ।
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 84.03 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਵਤਨ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ 86.27 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਰਜ ਤੋਂ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 90 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਰਜ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਅਲ ਹਿਲਾਲ ਨੇ ਕਲੱਬ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਊਦੀ ਕਲੱਬ ਅਲ ਹਿਲਾਲ ਦੀ 4-3 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦਿੱਗਜ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੂੰ ਐਫਏ ਕੱਪ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਫਏ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਪਲਾਈਮਾਊਥ ਅਰਗਾਇਲ ਨੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਈਮਾਊਥ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵਿਗਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਅਰ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।
SA20 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲ ਰਾਇਲਜ਼ 49 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ, SA20, ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਈਸਟਰਨ ਕੇਪ ਨੇ ਪਾਰਲ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 49 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਦੀ ਟੀਮ 11.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 49 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।