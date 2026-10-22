Asian Para Games 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਸੁਵਰਨਾ ਰਾਜ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ ’ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਤਗਮਿਆਂ (15 ਸੋਨ, 22 ਚਾਂਦੀ, 33 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 22, 2026 at 11:36 AM IST
Asian Para Games 2026 Day 4 Updates : ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 5ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ (22 ਅਕਤੂਬਰ) ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਵਰਨਾ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ ਐਫ54 ਈਵੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸੋਨ, 22 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 33 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਵਰਨਾ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਸੁਵਰਨਾ ਰਾਜ ਨੇ 15.66 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ ਐਫ54 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੁਵਰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਥ੍ਰੋ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੋਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਲਾ ਹਦੀਦੀ 15.45 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਥੀ ਨਗੋਕ ਥੂਏ ਨਗੁਏਨ ਨੇ 14.65 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਐਫ54 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਤੋਂ ਥਰੋਅ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਵਾਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ W1 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੇਨ ਮੇਂਗਕਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੇਰਠ ਦੀ 37 ਸਾਲਾ ਸਵਾਤੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਿਊ 1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਟੈਟ੍ਰੈਪਲੇਜੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 281 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 113 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 168 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 112 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 56 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 11 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
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