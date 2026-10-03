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ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫਰ ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

Asian Games 2026 Golf: ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲਫ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫਰ ਬਣ ਗਈ।

PRANAVI URS WIN GOLD IN GOLF
ਗੋਲਫਰ ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 3:36 PM IST

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Asian Games 2026 Golf: ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲਫ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫਰ ਬਣ ਗਈ।

ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਫਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕਪੂਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ।

ਪ੍ਰਣਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 15-ਅੰਡਰ-ਪਾਰ 265 ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਵੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ।

ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਣਵੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ, ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਡਾਗਰ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਯਿਨ ਰੁਓਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ੈਨਨ ਟੈਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ 1982 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਤਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

Indian female golfer Pranavi Urs makes history by winning the gold medal in golf.
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫਰ ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ (IANS)

ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪ੍ਰਣਵੀ ਦਾ ਤਗਮਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਪ੍ਰਣਵੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੂਨੀਅਰ ਗਰਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣ ਗਈ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਗੋਲਫਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਓਪਨ-ਫੀਲਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ।

Indian female golfer Pranavi Urs makes history by winning the gold medal in golf.
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫਰ ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ (IANS)

ਪ੍ਰਣਵੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਸਕੀਮ (TOPS) ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

TAGGED:

ਗੋਲਫਰ ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ
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GOLFER PRANAVI URS
ASIAN GAMES 2026 GOLF
PRANAVI URS WIN GOLD IN GOLF

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