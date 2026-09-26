ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈ ਮੈਚ ?
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
Published : September 26, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 1:56 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 6 ਟੀਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੋ-ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅੰਤਿਮ 8 ’ਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਣਗੀਆਂ।
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਦ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ-ਜਾਪਾਨ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਲ A ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਟਾਪ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
All set for the #AsianGames 2026 challenge 🇮🇳— BCCI (@BCCI) September 26, 2026
Drop a 💙 if you are ready to cheer for #TeamIndia 👇@WeAreTeamIndia | @Media_SAI pic.twitter.com/qypPk87QQM
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ?
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਿਨ ’ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮੈਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਲ ਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਰੱਦ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਨੂੰ 15-15 ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 15 ਓਵਰ ’ਚ ਚਾਰ ਵਿਕੇਟ ’ਤੇ 149 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ’ਚ ਸੰਦੀਪ ਜੋਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਬਾਮ ਦੀ ਤੁਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। 10 ਓਵਰ ਮਗਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਨੰਬਰ 3 ’ਤੇ ਆਈ ਜੋਰਾ ਨੇ 32 ਗੇਦਾਂ ’ਚ ਨਾਬਾਦ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਮ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 22 ਗੇਦਾਂ ’ਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ 6 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ 149 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ’ਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੁੱਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਪੂਲ ਏ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣਕੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੂਜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਜਾਪਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ?
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਮਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
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