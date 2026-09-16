ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ !

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ’ਚ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Asian Games Cricket
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਮਿਸਟ੍ਰੀ ਸਪੀਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰੁਣ ਦੀ ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Asian Games Cricket
ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ (IANS)

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸੀ: ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਲਦੀਪ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੈੱਗ-ਬ੍ਰੇਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 14 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 9.12 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 179.74 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 142 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

Asian Games Cricket
ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ (IANS)

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

TAGGED:

VIPRAJ NIGAM IN INDIA SQUAD
INJURED VARUN CHAKRAVARTHY REPLACED
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ
ASIAN GAMES CRICKET JAPAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.