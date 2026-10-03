ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 19ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : October 3, 2026 at 3:10 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 211 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 192 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਗਈ ਬੇਕਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, 51 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 96 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਫਰਹਾਨ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
India secure gold in the men's competition at Asian Games 2026 with a win over Pakistan 🏅💪— ICC (@ICC) October 3, 2026
📝: https://t.co/slT5mVBGCO pic.twitter.com/7ADV9JXLMH
ਭਾਰਤ ਨੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ (21), ਕਿਸ਼ਨ (20) ਅਤੇ ਦੁਬੇ ਨੇ 27-27 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੰਜੂ 2 ਅਤੇ ਵੈਭਵ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡 🥇— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Congratulations #TeamIndia for successfully defending the Asian Games Gold Medal 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#AsianGames pic.twitter.com/sg7z4dhUzH
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 63 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 165/9 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ, 17.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਗਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
𝗧𝗵𝗲 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀 🇮🇳🇵🇰🇱🇰— ICC (@ICC) October 3, 2026
India, Pakistan and Sri Lanka finish atop the podium in the men's cricket competition 👏 pic.twitter.com/63UxvqUoUD
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਸ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਗਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 36 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ 327 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।