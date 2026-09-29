ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ: ਚਾਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਰੱਦ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
Published : September 29, 2026 at 5:11 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ20ਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੀਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐊𝐈 𝐓𝐀𝐑𝐀𝐅 𝐀𝐆𝐋𝐀 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐌! 🥇🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 29, 2026
Team India face Sri Lanka in Men’s Cricket Semifinal 2, with a place in the Gold Medal match up for grabs! ✨
🗓️ Thursday, 1st October
⏰ 9:30 AM IST
📺 Watch LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/wzHDHAbtNf
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
𝐒𝐄𝐌𝐈𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐈𝐒 𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐈𝐍! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 29, 2026
It’s India taking on Sri Lanka for a spot in the Grand Final! Who will step up when everything is on the line? ⚡
Watch India vs Sri Lanka in the Men's Cricket Semi-Final 2, on 1st October 9:30 AM onwards, LIVE on… pic.twitter.com/ZcoiA89Mfy
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ:
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਵਿਪ੍ਰਜ ਨਿਗਮ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ
ਸਾਹਨ ਅਰਾਚਿਗੇ (ਕਪਤਾਨ), ਅਸ਼ੇਨ ਬਾਂਦਾਰਾ, ਲਸਿਥ ਕ੍ਰੁਸਪੁਲੇ, ਸੋਹਨ ਡੀ ਲਿਵੇਰਾ, ਨਿਰੋਸ਼ਨ ਡਿਕਵੇਲਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਬਿਨੁਰਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਨੁਵਾਨੀਡੂ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਥਰਿੰਡੂ ਰਤਨਾਇਕੇ, ਦੁਸ਼ਨ ਹੇਮੰਥਾ, ਸਿਨੇਥ ਜੈਵਰਧਨੇ, ਚਮਿਕਾ ਕਰੁਣਾਰਤਨੇ, ਗਰੂਕਾ ਸੰਕੇਥ, ਵਨਜਾ ਸਾਕੇਥ, ਨੁਵਾਨਯਾਹ, ਵਿਨਜਾ ਸਾਕੇਥ ਵਿਆਸਕਾਂਤ।