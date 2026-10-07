ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026: ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਚੀਨੀ ਤੈਰਾਕ ਨੇ ਸੱਤ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026: ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਚੀਨੀ ਤੈਰਾਕ ਨੇ ਸੱਤ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਚੀਨ ਦਾ 19 ਸਾਲਾ ਤੈਰਾਕ ਝਾਂਗ ਝਾਨਸ਼ੂਓ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੈਰਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 6:08 PM IST
ਨਾਗੋਯਾ (ਜਾਪਾਨ): ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਝਾਂਗ ਝਾਨਸ਼ੂਓ (Zhang Zhanshuo) ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਯਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਝਾਂਗ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ?
ਝਾਂਗ ਝਾਨਸ਼ੂਓ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਰਿਲੇਅ ਤੈਰਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ, 400 ਮੀਟਰ, 800 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1,500 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 4x100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 4x200 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਅ, ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ 4x100 ਮੀਟਰ ਮੈਡਲੇ ਰਿਲੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝਾਂਗ ਨੇ ਅੱਠ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਕੀਓ ਐਕੁਆਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।
200 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
400 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ: 3 ਮਿੰਟ 41.28 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਖੇਡ-ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
800 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
1,500 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਤਿੰਨ ਰਿਲੇਅ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਿਲੇਅ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗਮੇ
ਝਾਂਗ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਝਾਂਗ ਇੱਕੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੈਰਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੋ ਗਿਲ-ਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਂਗ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰਨ ਝਾਂਗ ਯੂਫੇਈ ਦੇ ਛੇ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਂਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗਾ।" ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਉਸਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਝਾਂਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤੈਰਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਝਾਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਲਈ, ਅੰਕ 'ਸੱਤ' ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗਾ।"
ਝਾਂਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ
ਝਾਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ 3:41.28 ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਸਕਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾਂਗ ਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ, 400 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (Games records), ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਅ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।
ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਰਾਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਝਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ।" ਝਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ 'ਟਰਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕ' (ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ) ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤੈਰਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਉਹ ਨਿਮਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ - ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ
ਚੀਨ ਨੇ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 341 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 169 ਸੋਨੇ, 89 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 83 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 54 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਪਾਨ 269 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 150 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ 85 ਤਗਮਿਆਂ (21 ਸੋਨੇ, 27 ਚਾਂਦੀ, 37 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।