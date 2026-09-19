ਜਪਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, BCCI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਪਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : September 19, 2026 at 5:43 PM IST
Team India Kit issue: ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਟ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਏਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਐਤਵਾਰ (20 ਸਤੰਬਰ) ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਲਈ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਓਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ), ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
🚨 INDIA TEAM FACES KIT ISSUE AHEAD OF ASIAN GAMES 🏏🇮🇳— KUMAR (@kumarupdate9) September 19, 2026
Some players are still waiting for the correct-sized kits before leaving early Sunday morning.
— PTI pic.twitter.com/0DmQeIlmB4
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੋ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਫਿਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣਗੇ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇਗੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਈਓਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਪਿੰਡ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Packed and Asian Games ready 🇮🇳 Swipe to see what actually made it into the bag. #RuknaNahiHai— JSW Sports (@jswsports) September 17, 2026
Shop the official Team India kit. Link in bio. #RuknaNahiHai #TeamIndia #IndianSports #AsianGames #IndiaLooksGoodOnYou pic.twitter.com/TMDnQgHN8h
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਤਗਮੇ ਦਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਨ।