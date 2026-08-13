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ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 4:14 PM IST

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IND vs PAK in Asian Games 2026: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਨਾਗੋਆ ਦੇ ਪਾਲੋਮਾ ਮਿਜ਼ੂਹੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡਰਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਗਮਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਟੀਮਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ 1 ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ 1 ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ 3 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ 4 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਡਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ

ਫਿਕਸਚਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਡਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਡਲ ਮੈਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ

ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮੈਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ
INDIA AND PAKISTAN
IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026

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