ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਿਆ 5ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮਾ
Asian Games Day 10: ਭਾਰਤ 48 ਤਗਮਿਆਂ (5 ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ, 22 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 1:19 PM IST
ਨਾਗੋਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ (29 ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਬਰਵਾਲ ਨੂੰ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਬੇਕ ਓਰਲਬੇ ਤੋਂ 0-5 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਓਰਲਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
🥇 HISTORY MADE FOR BHARAT! 🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Asian Games 2026 | Shooting
Women’s Trap Individual – Final
Asian Games debutant Neeru (TOPS Development Athlete) has struck Gold with a stunning 28 hits out of 30, setting a new Asian Record and Asian Games Record in the process.
🥇 India –… pic.twitter.com/MdZEVQJo3h
ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 30 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ।
ਨੀਰੂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਨ ਯੂਨੋਂਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ 30 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹਜਰ ਅਬਦੁਲਮਲਿਕ ਨੇ 21 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ।
ਨੀਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਟੀਮ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਹਿਲਾਵਤ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਟੀਮ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਲ 328 ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 346 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਨੇ 325 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
SILVER FOR BHARAT! 🇮🇳🥈— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Heartiest congratulations to Manisha Keer (NCOE Athlete), Asian Games debutants Neeru and Aashima Ahlawat (both TOPS Development Athlete) on winning the Silver Medal in the Women’s Trap Team event at the Asian Games 2026.
The Indian trio finished 2nd… pic.twitter.com/qF2tlzTMWj
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ 14 ਤਗਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਹਨ, ਕਮਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਰੂਚੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਕਸਡ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ 48 ਤਗਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 22 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।