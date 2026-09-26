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Asian Games 2026: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

women kabaddi team wins gold medal
ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 1:49 PM IST

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Asian Games 2026: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 37-34 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂਚੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

women kabaddi team wins gold medal
ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ (PTI)

ਪੁਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਉਮੀਦ

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ 2018 ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 27 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸੋਨ, 11 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 13 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ 166 ਤਗਮਿਆਂ (103 ਸੋਨ, 38 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 25 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 122 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ 69 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

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