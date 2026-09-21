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ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ 4 ਤਗਮੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਤਗਮਾ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।

ASIAN GAMES 2026 MEDAL TALLY
ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਢਿੱਲੋਂ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 2:25 PM IST

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ਨਾਗੋਆ (ਜਾਪਾਨ): ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੇ ਤਗਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ASIAN GAMES 2026 MEDAL TALLY
ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਢਿੱਲੋਂ (IANS)

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤਗਮਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗੋਆ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਰੁਦਰਕਸ਼ ਪਾਟਿਲ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਥ ਮਾਨੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, 22 ਸਾਲਾ ਰੁਦਰਕਸ਼, 20 ਸਾਲਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਮਾਨੇ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 1890.1 ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਚੀਨ 1899.0 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 1884.2 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ASIAN GAMES 2026 MEDAL TALLY
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਟੇਲੀ (Asian games website)

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗਮੇ

ਟੀਮ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 252.4 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ 230.9 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਲਿਹਾਓ ਸ਼ੇਂਗ ਨੇ 254.2 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ASIAN GAMES 2026 MEDAL TALLY
ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨੇ ਐਮਐਮਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ (IANS)

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਵੇਨਿਲ, ਸੋਨਮ ਮਾਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦਰਸ਼ਾ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਮਐਮਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ (ਐਮਐਮਏ) ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੁਈ ਹੂਨ ਤੇਓ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। 36 ਸਾਲਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨੇ 2022 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਅਤੇ 2023 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ASIAN GAMES 2026 MEDAL TALLY
ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਢਿੱਲੋਂ (IANS)

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ

ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ 15 ਸੋਨ, 6 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 3 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 6 ਸੋਨ, 8 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 10 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕੁੱਲ 18 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

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ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਟੇਲੀ
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ASIAN GAMES 2026 MEDAL TALLY
ASIAN GAMES 2026 DAY 2

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