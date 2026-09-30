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ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਮੈਚ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 5:05 PM IST

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ਨਾਗੋਆ (ਜਾਪਾਨ): ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ: ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ (IANS)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਲ ਏ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੂਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 3-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 39ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ, ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਮੈਡਲ ਲਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ: ਜਕਾਰਤਾ 1962 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ 1958 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (IANS)

ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਲ ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (AFP)

ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 13-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 16-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 8-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪੂਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 10-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (AFP)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਲ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 4-5 ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ (9-0), ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (5-1), ਚੀਨ (3-0) ਅਤੇ ਓਮਾਨ (7-2) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2016 ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ASIAN GAMES 2026
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ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ
IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026

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