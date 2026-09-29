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Asian Games 2026: ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਾਣੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ?

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

Asian Games 2026
ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥਿਰਗੇ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 11:49 AM IST

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Asian Games 2026 Javelin : ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਉੱਭਰਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰਾਂ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 85.72 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 84.35 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ 88.55 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ 80.29 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ

ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023 ਵਿੱਚ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 88.88 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇਨਾ ਨੇ 87.54 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਯਸ਼ਵੀਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, 83.56 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 84.35 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ।

ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 84.31 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ 85.14 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਥਰੋਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਚਾਈ, 85.72 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2026 ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 85.41 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਥਰੰਗਾ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਨੀਰਜ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਿਤ 87.68 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਥਿਰਾਗੇ ਫਿਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਾਥਿਰਾਗੇ ਨੇ 73.53 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਲਿਆ, 88.33 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 88.55 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪਾਥਿਰਾਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। 23 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਵਿੱਚ 92.62 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ 92.07 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 91.09 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ 76.69 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 80.29 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

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ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਮੁਕਾਬਲਾ
PAKISTAN ARSHAD NADEEM PERFORMED
INDIA WINS TWO MEDALS IN JAVELIN
ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਭਾਰਤ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
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