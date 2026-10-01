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ਫਸਵੇਂ ਮੈਚ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਦੇਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

HOCKEY INDIA BEAT PAKISTAN
ਫਸਵੇਂ ਮੈਚ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 4:55 PM IST

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Asian Games 2026 Hockey: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 4-3 ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ'

ਇਹ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 3-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੋਰ 3-3 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੇ 4-3 ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ।

'ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ'

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (5ਵੇਂ ਅਤੇ 13ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ (23ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ (60ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ 30ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨਾਨ (45ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਵਾਹਿਦ (49ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀਬਾਲ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 0-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 22 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 19-25, 23-25 ​​ਅਤੇ 18-25 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਿਓਲ 1986 ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ: ਜਕਾਰਤਾ 1962 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ 1958 ਅਤੇ ਸਿਓਲ 1986 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਕਾਰਤਾ 1962 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

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