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Asian Games: ਈਸ਼ਾ ਨੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਲਵਰ, ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਤੋਂ ਖੂੰਝਿਆ ਮੈਡਲ

ਭਾਰਤ 39 ਤਗ਼ਮਿਆਂ (4 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ, 18 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗ਼ਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

Asian Games 2026
ਈਸ਼ਾ ਨੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 1:08 PM IST

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ਨਾਗੋਆ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023 ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਈਸ਼ਾ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 38-38 ਅੰਕ ਸਨ, ਪਰ ਈਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕਿਮ ਹਿਓਨ ਸੁਕ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

Asian Games 2026
ਈਸ਼ਾ ਨੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ (IANS)

ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ

ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਤਗ਼ਮੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ-78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਰਾਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਮਿਨ ਮੋ ਤੋਂ 0-5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਜਕਾਰਤਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ-52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਤਗ਼ਮਾ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 39 ਤਗਮਿਆਂ (4 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 18 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗ਼ਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ 220 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 164 ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 90 ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

TAGGED:

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