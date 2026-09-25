ਸੁਰੂਚੀ-ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਦਮ, ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
ਅੱਜ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ, ਹਾਕੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
Published : September 25, 2026 at 10:46 AM IST
Asian Games 2026 Day 6: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੁਰੂਚੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮਿਕਸਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ।
'ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ'
ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 484.6 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 478.0 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ 415.8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 349.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰੂਚੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (481.3) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ।
ASIAN GAMES 2026 | Suruchi Singh and Kamaljeet win Gold medal for India in the 10m Air Pistol Mixed Team event in Shooting pic.twitter.com/lrPADe4u9K— ANI (@ANI) September 25, 2026
'ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ'
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 2026 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਤਗਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨ, ਅੱਠ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੂਚੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 103 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਡ ਬਣਾਈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 98.1 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ 98.0 ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 95.2 ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 99.4 ਅੰਕ ਜੋੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 202.4 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 103.1 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 201.2 ਹੋ ਗਿਆ।
'ਸੁਰੂਚੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 101.1 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 303.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 99 ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 300.2 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ 295.0 ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 291.0 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ। ਸੁਰੂਚੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 61.2 ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 364.7 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 5.8 ਅੰਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 349.4 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਸਕੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅੰਕ ਘੱਟ'
ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 8.4 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 424.9 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 416.5 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ 415.8 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਖਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁਰੂਚੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 484.6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ 6.6 ਅੰਕ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਕੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅੰਕ ਘੱਟ ਸੀ।
'ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 147 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਪੀਐਸ ਤੋਮਰ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3-ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
'ਬਟਰਫਲਾਈ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ'
ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ, ਦੀਆ ਚਿਤਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਨੁਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਵੋਂਗ ਚੁਨ ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੂ ਹੋਈ ਕੇਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ ਅਤੇ ਵੇਲਾਵਨ ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਪੇਲੀਨੋ ਅਤੇ ਜੇਮਸਿਆ ਅਰੀਬਾਡੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੈਰਾਕੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਭ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਬੈਕਸਟ੍ਰੋਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
'ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ'
ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ, ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਅਮੀਨਾਥ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਨਿਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਰੂਚੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
स्वर्णिम जीत, भारत के नाम! 🥇🇮🇳— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) September 25, 2026
एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर सुरूचि सिंह और कमलजीत को हार्दिक बधाई।
एशियन रिकॉर्ड के साथ मिली यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। 🇮🇳
भारत को अभी और पदकों की उम्मीद… pic.twitter.com/myeGwGh59K
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰੋਹਿਤ ਬਰੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕ ਡਬਲ 500 ਮੀਟਰ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਇਆਕ ਫੋਰ ਟੀਮ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਘਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਲੀਚੋਨਬਮ ਮਹਿਲਾ ਕੈਨੋ ਡਬਲ 500 ਮੀਟਰ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰਮੀਤ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਘੋਰਪੜੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੈਰਾਕੀ ਵਿੱਚ, ਧਨੁਸ਼ ਸੁਰੇਸ਼, ਅਨੀਸ਼ ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਣ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਮਿਕਾ ਅਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈਪਟਾਥਲੋਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ।