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Asian Games ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ 54 ਤਗਮਿਆਂ (8 ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ, 25 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

Asian Games 2026 Day 11
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ (World Archery)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 10:43 AM IST

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ਨਾਗੋਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਾ ਤਾਨੀਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਕਸਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਤਾਨੀਪਤੀ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ 156-155 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਚਿਕਿਤਾ ਤਾਨੀਪਾਰਥੀ, ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 238-234 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ 238 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਚੀਓਨ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਇਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 54 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 25 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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