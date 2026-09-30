Asian Games ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Asian Games ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ 54 ਤਗਮਿਆਂ (8 ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ, 25 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Published : September 30, 2026 at 10:43 AM IST
ਨਾਗੋਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ।
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐃 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘. 🫡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 30, 2026
India’s Women’s Compound Team retained their Asian Games Gold against China with a 238, equalling Korea’s World Record score from Incheon 2014. 🏹
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 LIVE on Sony Sports… pic.twitter.com/bSw9TCvLNN
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਾ ਤਾਨੀਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਕਸਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਤਾਨੀਪਤੀ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ 156-155 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਚਿਕਿਤਾ ਤਾਨੀਪਾਰਥੀ, ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 238-234 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ 238 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਚੀਓਨ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
Our archery powerhouses Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep and Jyothi Surekha Vennam soak in their GOLD medal moment after a clinic of poise, power and precision at Aichi-Nagoya 2026! 👏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 30, 2026
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ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਇਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 54 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 25 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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