Asian Games 2026: ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : October 3, 2026 at 4:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 20ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਾਨ ਚੋਂਗ-ਸੋਂਗ ਨੂੰ 11-7 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਮਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਂਗ ਸੋਂਗ ਹਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Heartiest congratulations to our Olympic bronze medallist Aman Sehrawat on winning the Gold Medal in the Men’s Freestyle 57kg category at the Aichi-Nagoya #AsianGames2026— Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 3, 2026
After defeating North Korea’s Chong Song Han in the final, Aman has brilliantly upgraded his Asian Hangzhou… pic.twitter.com/II8ac7NEjd
ਸਟੈਮਿਨਾ (ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 4-1 ਨਾਲ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਂਗ ਸੋਂਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਚ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਡਰ-23 ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੇ ਡੇਰੀਅਨ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 24 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।