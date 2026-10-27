ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ; ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬ-2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 27, 2026 at 12:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਛੇ-ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ 'ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ... ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ... ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 27, 2026
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ 'ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
Jalandhar, Punjab: On the Asian Champions Trophy, State Hockey President Nitin Kohli says, "The Champions Trophy, which is set to begin in Jalandhar on the 27th, had its final ground inspection today; for this... And the rest of the administration team. We conducted an inspection of the stadium today, where all teams arrived in Jalandhar last night and, as you can see behind me, some teams have already started practicing on the ground. The stadium is fully decorated and ready like a new bride..." (25/10/26)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
ਜਾਣੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਟੇਟ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ, ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਲਾੜੀ ਵਾਂਗ ਸਜ-ਧਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ"
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਚ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 9ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ 6 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
Six captains. Six teams. One trophy to fight for! 🏆🔥 All six captains came together at the press conference ahead of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026, with the tournament set to begin tomorrow! 🏑 The stage is set for an exciting battle for continental glory. Let the countdown end and the action begin! 🇮🇳🙌 🗓️ October 27 – November 5 📍 Jalandhar & Mohali, Punjab Watch Live → JioHotstar and Star Sports Select 2 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 26, 2026
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚ
- 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ - ਸ਼ਾਮ 7:20 ਵਜੇ
- 29 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਚੀਨ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
- 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
- 1 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
- 2 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
The trophy has arrived! 🏆🔥 The Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 trophy has arrived in Jalandhar, and anticipation is building as the tournament gets underway tomorrow! 🏑🇮🇳 The stage is set. The trophy is here. Let the battle for continental glory begin! 🙌 🗓️ October 27 – November 5 📍 Jalandhar & Mohali Watch Live → JioHotstar and Star Sports Select 2 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 26, 2026
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ - ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਧਾ - ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ 'ਗਤਕਾ' ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬ 2026 ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਦੋ-ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਿਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ - 2011, 2016, 2018 (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜੇਤੂ), 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਲੁਨਬੁਈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 1-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ - ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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