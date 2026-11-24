ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ': ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 14 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Published : November 24, 2026 at 6:27 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Record: ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ' ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ- ਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਏ' (India A) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 250 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹੁਣ 'ਲਿਸਟ ਏ' ਕ੍ਰਿਕਟ (50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੇਕ ਫਰੇਜ਼ਰ- ਮੈਕਗਰਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
50 (16) ➡️ 100 (28) ➡️ 150 (40) 🤯 Vaibhav Sooryavanshi breaks his own record for the fastest List A 150 🫡👏 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/Ge2TIOJvmM— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ:
- 28 ਗੇਂਦਾਂ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ - ਇੰਡੀਆ ਏ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਏ.ਈ. (2026)
- 29 ਗੇਂਦਾਂ: ਜੇਕ ਫਰੇਜ਼ਰ- ਮੈਕਗਰਕ - ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਤਸਮਾਨੀਆ (2023–24)
- 31 ਗੇਂਦਾਂ: ਏ.ਬੀ. ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (2014–15)
- 32 ਗੇਂਦਾਂ: ਸਾਕਿਬੁਲ ਗਨੀ - ਬਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2025-26)
- 33 ਗੇਂਦਾਂ: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ - ਝਾਰਖੰਡ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ (2025-26)
- 35 ਗੇਂਦਾਂ: ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ - ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2024-25)
16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਫਟੀ
250 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਫਟੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਫਟੀ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਫਟੀ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਭਵ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 150
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 59 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
2️⃣0️⃣4️⃣ Runs 5️⃣3️⃣ Balls 2️⃣8️⃣ Sixes 7️⃣ Fours 3️⃣8️⃣5️⃣ Strike Rate We are running out of superlatives for Vaibhav Sooryavanshi 👏🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/H3kJoSezGV— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 150
- 40 ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਏ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ 2026
- 59 ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਰਾਂਚੀ 2025
- 64 ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜੋਬਰਗ 2015
- 65 ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨੈਟ ਐਮਸਟਲਵੀਨ 2022
ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 200 ਦੌੜਾਂ
ਵੈਭਵ ਨੇ ਫਿਰ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚੈਡ ਬੋਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸਨੇ 103 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਿਸਟ ਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 200
- 52 ਗੇਂਦਾਂ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ, 2026
- 103 ਗੇਂਦਾਂ, ਚੈਡ ਬੋਵਜ਼, ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਬਨਾਮ ਓਟੈਗੋ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 2024
- 114 ਗੇਂਦਾਂ, ਐਨ. ਜਗਦੀਸਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 2022
- 114 ਗੇਂਦਾਂ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, 2026
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ 53ਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 204 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 28 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਾਰਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ 23 ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।
ਲਿਸਟ ਏ ਵਨਡੇ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ
- 28 ਛੱਕੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ, 2026
- 23 ਛੱਕੇ, ਡਾਰਸੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਸਿਡਨੀ, 2018
- 21 ਛੱਕੇ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਆਕਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਓਟਾਗੋ, ਆਕਲੈਂਡ, 2026
ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਨੂੰ 14.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Doha called for a weather update, but got a full-blown Sooryavanshi storm instead! 🌪️ Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/tI7zwqqHHn— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- 28 ਗੇਂਦਾਂ, ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ, ਦੋਹਾ 2026 (ਲਿਸਟ ਏ)
- 32 ਗੇਂਦਾਂ, ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ, ਦੋਹਾ 2025 (ਟੀ20)
- 35 ਗੇਂਦਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੈਪੁਰ 2025 (ਟੀ20)
- 36 ਗੇਂਦਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਰਾਂਚੀ 2025 (ਲਿਸਟ ਏ)
- 36 ਗੇਂਦਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ 2026 (ਟੀ20)
- 58 ਗੇਂਦਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ 2025 (ਟੀ20)
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