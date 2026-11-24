ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ': ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਡਰ- 19 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ ਸੈਂਕੜਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ 'ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ' ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 7:01 PM IST
IND A vs UAE Asia Cup Rising Stars: ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ' ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ (Group B) ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (24 ਨਵੰਬਰ) ਭਾਰਤ 'ਏ' (India A) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ UAE ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ 48 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ UAE ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ- 19 ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਲਿਸਟ ਏ' (List A) ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ UAE ਦੀ ਟੀਮ 249 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 144 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 130 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
'ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਟਰਾਫੀ' ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ 'ਦੱਲੀ ਰਾਜਹਾਰਾ' ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008- 09 ਦੀ 'ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਟਰਾਫੀ' ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 709 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟਰ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
SEVENTH HEAVEN FOR HARPREET! 🤩 A gritty turnaround capped off with his seventh List A ton 👏 Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/BdhbjkYvvw— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਨੂੰ 2009 ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 52.40 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 262 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 2010 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
IPL 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ
ਭਾਟੀਆ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼) ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 9 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 123 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 41 ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੱਕ
ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਉਨਮੁਕਤ ਚੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੋ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
SEVENTH HEAVEN FOR HARPREET! 🤩 A gritty turnaround capped off with his seventh List A ton 👏 Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/B3pJcg40u0— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
'ਇੰਡੀਆ ਏ' ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
'ਇੰਡੀਆ ਏ' ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ (ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪਲੇਇੰਗ 11' ਬਾਰੇ :
ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਟੀਮ:
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ),ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ।
ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਟੀਮ:
ਬੇਸਿਲ ਹਮੀਦ (ਕਪਤਾਨ), ਆਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਸ਼ ਟੰਡਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਦਾਦ, ਐਮ. ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਥਨ ਡੀ'ਸੂਜ਼ਾ, ਉਦਿਤ ਸੂਰੀ, ਇਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ।
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