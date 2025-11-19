ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ: ਭਾਰਤ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਦੂਰ, ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ
Asia Cup Rising Stars 2025: ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : November 19, 2025 at 12:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਏ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 136 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਚੁੱਕੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਵੀ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 28/2 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
Harsh Dubey's splendid knock and a collective bowling effort has powered India 'A' into the semis 🇮🇳#DPWorldAsiaCupRisingStars2025 #INDvOMAN #ACC pic.twitter.com/3UoavNOs8m— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 18, 2025
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਧੀਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 31 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਨਾਮਧੀਰ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਸਪਿਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 135/7 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾਮਧੀਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਓਮਾਨ ਲਈ, ਵਸੀਮ ਅਲੀ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।