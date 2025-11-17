ਇੱਕ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਛਿੜਿਆ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੈਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ। ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Published : November 17, 2025 at 2:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਪਾਰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
It was all happening in Qatar 👀 And things got pretty heated in the middle...— Sony LIV (@SonyLIV) November 16, 2025
Watch India A take on Pakistan A in #AsiaCupRisingStars2025 - LIVE NOW on #SonyLIV and #SonySportsNetwork TV channels 📺 pic.twitter.com/OZ56KQYxf0
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਓਪਨਰ ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਨੇ ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡੀਪ ਮਿਡ-ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਸੀਮਾ ਰੱਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲੇਅ ਕੈਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ?
ਰੀਪਲੇਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਹਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਆਊਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਟ ਆਊਟ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਟ ਬਾਲ ਕਰਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਊਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟ ਬਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਕਟ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ 19.5.2 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਲਡਰ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਯਮ ਸਮਝੋ
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਪ-ਧਾਰਾ 19.5.2.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਲਡਰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਹਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।