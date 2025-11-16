ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਮੈਚ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਮੈਚ
Ind A vs Pak A Live Streaming: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।
Ind A vs Pak A Live Streaming: ਏਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ 2025 ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਪਾਰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 148 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 297 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 342.85 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 144 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਭਵ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕਾਂ (2) ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ-ਰੇਟ (+2,000) ਭਾਰਤ (+7,400) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟੈਨ 1 ਐਸਡੀ ਅਤੇ ਐਚਡੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਟੀਮਾਂ
ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਜੇ, ਸੁਜਾਇਕ ਪੋਰੇਲ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਟੀਮ : ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ, ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਯਾਸਿਰ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਈਕ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਦ ਮਸੂਦ, ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਬਾਸਿਰ ਖਾਨ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਖੁਰਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸੂਫਯਾਨ ਅਰਾਇਤ ਮਿਨਹਾਸ।