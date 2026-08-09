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ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਚਲੀਹਾ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਚਲੀਹਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ASHMITA CHALIHA
ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਚਲੀਹਾ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 11:50 AM IST

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Korea Masters 2026: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਚਲੀਹਾ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਸੁਪਰ 300 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਨ ਕਿਆਨ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸ਼ਮਿਤਾ—ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 50ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ—ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ 53 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 35ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਾਨ ਨੂੰ 14-21, 21-14, 21-14 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਅਸਾਮ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ BWF ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ; ਉਸਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਿਰੀਨਾ ਹੀਰਾਮੋਟੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਮ ਮਿਨ-ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਨਾ ਅਕੇਚੀ ਨੂੰ 20-22, 21-15, 21-19 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ BWF ਟੂਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਊ ਓਪਨ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਪਰ 300 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵਿਕਾ ਸਿਹਾਗ ਅਤੇ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੋਰੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲਜ਼ BWF ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਨਵੀ ਨੇ ਤਾਈਪੇਈ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਵਿਕਾ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ।

ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਰੰਕੀਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ BWF ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

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ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਚਲੀਹਾ
ਕੋਰੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
KOREA MASTERS 2026
ASHMITA CHALIHA WINS KOREA MASTERS
ASHMITA CHALIHA

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